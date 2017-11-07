С начала года ВСУ провело более 5 тысяч мероприятий боевой подготовки

"В течение года проведено более 5 тысяч мероприятий, что почти на 30% больше, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Что в первую очередь является залогом боеготовности частей и подразделений и эффективное выполнение ими задач в АТО", - сказал И.Подолян.

По его словам, с этого года значительно возросла интенсивность проведения учений - военные части, которые готовятся к выполнению задач в АТО проводят по два бригадных обучение на различных полигонах.

"ВСУ удалось отойти от практики проведения тактических учений по шаблону. Тактические учения проводятся не только на полигонах, но и за их пределами", - добавил он.

Как сообщал УНН, Збройсни силы Украины осуществили 9 успешных пусков ракет по 6 воздушным целям.