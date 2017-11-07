С начала года ВСУ провело более 5 тысяч мероприятий боевой подготовки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В течение 10 месяцев текущего года в ВСУ было проведено более 5 тысяч мероприятий боевой подготовки. Об этом сообщил на брифинге начальник Управления оперативной подготовки Главного управления подготовки ВСУ Игорь Подолян, передает корреспондент УНН.
"В течение года проведено более 5 тысяч мероприятий, что почти на 30% больше, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Что в первую очередь является залогом боеготовности частей и подразделений и эффективное выполнение ими задач в АТО", - сказал И.Подолян.
По его словам, с этого года значительно возросла интенсивность проведения учений - военные части, которые готовятся к выполнению задач в АТО проводят по два бригадных обучение на различных полигонах.
"ВСУ удалось отойти от практики проведения тактических учений по шаблону. Тактические учения проводятся не только на полигонах, но и за их пределами", - добавил он.
Как сообщал УНН, Збройсни силы Украины осуществили 9 успешных пусков ракет по 6 воздушным целям.