З початку року ЗСУ провело понад 5 тисяч заходів бойової підготовки

"Протягом року проведено понад 5 тисяч заходів, що майже на 30% більше, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Що в першу чергу є запорукою боєготовності частин та підрозділів та ефективне виконання ними завдань в АТО", - сказав І.Подолян.

За його словами, з цього року значно зросла інтенсивність проведення навчань - військові частини, які готуються до виконання завдань в АТО проводять по два бригадних навчання на різних полігонах.

"ЗСУ вдалося відійти від практики проведення тактичних навчань по шаблону. Тактичні навчання проводяться не тільки на полігонах, а й поза їх межами", - додав він.

Як повідомляв УНН, Збройсні сили України здійснили 9 успішних пусків ракет по 6 повітряним цілям.