С начала года было зафиксировано 14 новых случаев АЧС - В.Лапа
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Ситуация с АЧС в стране очень сложная и любое ее ухудшение приведет к блокированию или ограничению экспорта из Украины. Об этом сообщил председатель Госпродпотребслужбы во время селекторного совещания в МинАПК, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Так, по словам В.Лапы за период с 2012 года в Украине зарегистрировано 162 случая африканской чумы свиней в 21 области страны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неконтролируемые случаи АЧС в Украине угрожают другим странам
"Ситуация с АЧС в нашем государстве очень сложная. За период с 2012 года в Украине зарегистрировано 162 случая африканской чумы свиней в 21 области страны, в том числе 14 случаев с начала текущего года. Особое беспокойство вызывает динамика распространения заболевания. Это не только вопрос внутренней экономики, но и статуса и имиджа Украины на международной арене. Поэтому мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы переломить негативную тенденцию по распространению АЧС и обеспечить биологическую и экономическую безопасность государства ", - сказал он.
В.Лапа добавил, что любое ухудшение ситуации, или принятия мер не в полном объеме, неизбежно приведет к блокированию или ограничению экспорта из Украины, в первую очередь продукции животноводства, что будет иметь чрезвычайно негативные экономические последствия.
Как сообщал УНН, по словам нардепа С.Тригубенко, если до весны не обуздать АЧС, будут проблемы с ЕС .