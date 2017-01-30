С начала года было зафиксировано 14 новых случаев АЧС - В.Лапа

Так, по словам В.Лапы за период с 2012 года в Украине зарегистрировано 162 случая африканской чумы свиней в 21 области страны.

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"Ситуация с АЧС в нашем государстве очень сложная. За период с 2012 года в Украине зарегистрировано 162 случая африканской чумы свиней в 21 области страны, в том числе 14 случаев с начала текущего года. Особое беспокойство вызывает динамика распространения заболевания. Это не только вопрос внутренней экономики, но и статуса и имиджа Украины на международной арене. Поэтому мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы переломить негативную тенденцию по распространению АЧС и обеспечить биологическую и экономическую безопасность государства ", - сказал он.

В.Лапа добавил, что любое ухудшение ситуации, или принятия мер не в полном объеме, неизбежно приведет к блокированию или ограничению экспорта из Украины, в первую очередь продукции животноводства, что будет иметь чрезвычайно негативные экономические последствия.

Как сообщал УНН, по словам нардепа С.Тригубенко, если до весны не обуздать АЧС, будут проблемы с ЕС .