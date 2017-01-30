З початку року було зафіксовано 14 нових випадків АЧС - В.Лапа
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Ситуація із АЧС у країні дуже складана і будь-яке її погіршення призведе до блокування або обмеження експорту з України. Про це повідомив голова Держпродспоживслужби під час селекторної наради в МінАПК, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
Так, за словами В. Лапи за період із 2012 року в Україні зареєстровано 162 випадки африканської чуми свиней в 21 області держави.
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"Ситуація з АЧС у нашій державі дуже складна. За період із 2012 року в Україні зареєстровано 162 випадки африканської чуми свиней в 21 області держави, у тому числі 14 випадків з початку поточного року. Особливе занепокоєння викликає динаміка поширення захворювання. Це не лише питання внутрішньої економіки, але й статусу та іміджу України на міжнародній арені. Тому ми повинні зробити все від нас залежне, аби переламати негативну тенденцію з поширення АЧС та забезпечити біологічну та економічну безпеку держави", - сказав він.
В.Лапа додав, що будь-яке погіршення ситуації, або вжиття заходів не в повному обсязі, неминуче призведе до блокування або обмеження експорту з України, в першу чергу продукції тваринництва, що матиме надзвичайно негативні економічні наслідки.
Як повідомляв УНН, за словами нардепа С.Тригубенка, якщо до весни не приборкати АЧС, матимемо проблеми із ЄС.