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С начала суток боевики 46 раз обстреляли позиции украинских военных - штаб

С начала суток боевики 46 раз обстреляли позиции украинских военных - штаб

Киев • УНН

 • 5744 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. С начала суток боевики 46 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения АТО, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Захватчики продолжили обстрелы наших позиций преимущественно из тяжелого вооружения. В общем зафиксировано 46 обстрелов", - говорится в сообщении.

В частности, на мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии обстреливали Водяное и Бердянское. Из 120 миллиметровых минометов - Новогригорьевку, Красногоровку, Павлополь, Талаковку, Новотроицкое и опять же - Водяное. По Широкино и Новогригорьевке боевики вели огонь из стрелкового оружия. По Чермалыку - снайпер.

На донецком направлении в районе Авдеевки оккупанты выпустили по нашим позициям около сотни снарядов РСЗО БМ-21 Град. Также они обстреливали позиции украинских военных из 152 миллиметровой артиллерии. Многократно огонь вели танки. По Авдеевке, Опытному и Верхнеторецкому - 120 миллиметровые минометы, а по Луганскому - гранатометы и стрелковое оружие.

Кроме того, на луганском направлении боевики неоднократно вели огонь по нашим позициям из 82 миллиметровых минометов в районе Крымского, Троицкого и Новозвановка.

Как сообщал УНН, с начала суток в зоне проведения АТО двое украинских военных ранены и еще двое травмированы.

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