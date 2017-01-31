З початку доби бойовики 46 разів обстріляли позиції українських військових - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. З початку доби бойовики 46 разів обстріляли позиції українських військових в зоні проведення АТО, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Загарбники продовжили обстріли наших позицій переважно з важкого озброєння. Загалом зафіксовано 46 обстрілів”, — йдеться в повідомленні.
Зокрема, на маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії обстрілювали Водяне та Бердянське. Зі 120 міліметрових мінометів — Новогригорівку, Красногорівку, Павлопіль, Талаківку, Новотроїцьке та знову ж — Водяне. По Широкиному та Новогригорівці бойовики вели вогонь з стрілецької зброї. По Чермалику — снайпер.
На донецькому напрямку в районі Авдіївки окупанти випустили по наших позиціях близько сотні снарядів РСЗВ БМ-21 Град. Також вони обстрілювали позиції українських військових зі 152 міліметрової артилерії. Багаторазово вогонь вели танки. По Авдіївці, Опитному та Верхньоторецькому — 120 міліметрові міномети, а по Луганському — гранатомети та стрілецька зброя.
Крім того, на луганському напрямку бойовики неодноразово вели вогонь по наших позиціях з 82 міліметрових мінометів в районі Кримського, Троїцького та Новозванівки.
Як повідомляв УНН, з початку доби в зоні проведення АТО двоє українських військових поранено та ще двоє травмовано.