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З початку доби бойовики 46 разів обстріляли позиції українських військових - штаб

З початку доби бойовики 46 разів обстріляли позиції українських військових - штаб

Київ • УНН

 • 5744 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. З початку доби бойовики 46 разів обстріляли позиції українських військових в зоні проведення АТО, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

“Загарбники продовжили обстріли наших позицій переважно з важкого озброєння. Загалом зафіксовано 46 обстрілів”, — йдеться в повідомленні.

Зокрема, на маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії обстрілювали Водяне та Бердянське. Зі 120 міліметрових мінометів — Новогригорівку, Красногорівку, Павлопіль, Талаківку, Новотроїцьке та знову ж — Водяне. По Широкиному та Новогригорівці бойовики вели вогонь з стрілецької зброї. По Чермалику — снайпер.

На донецькому напрямку в районі Авдіївки окупанти випустили по наших позиціях близько сотні снарядів РСЗВ БМ-21 Град. Також вони обстрілювали позиції українських військових зі 152 міліметрової артилерії. Багаторазово вогонь вели танки. По Авдіївці, Опитному та Верхньоторецькому — 120 міліметрові міномети, а по Луганському — гранатомети та стрілецька зброя.

Крім того, на луганському напрямку бойовики неодноразово вели вогонь по наших позиціях з 82 міліметрових мінометів в районі Кримського, Троїцького та Новозванівки.

Як повідомляв УНН, з початку доби в зоні проведення АТО двоє українських військових поранено та ще двоє травмовано.

Українські Національні Новини

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