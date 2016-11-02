С руководителем юруправления НАБУ провели беседу относительно пользования российской соцсетью
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 2 ноября. УНН. В НАБУ провели беседу с руководителем юридического управления ведомства относительно пользования им в рабочее время российской соцсетью. Об этом написал львовский активист Святослав Литинский на своей странице в Facebook, сообщает УНН.
Активист обратился в НАБУ по поводу пользования руководителем юруправления НАБУ Игорем Ярчаком российской социальной сетью "Одноклассники". В ответ С.Литинскому в НАБУ сообщили, что страница действительно принадлежит их должностному лицу, однако отметили, что вход в эту соцсеть с его страницы в рабочее время осуществляется членами семьи руководителя Юридического управления.
"Вместе с тем, со слов Руководителя управления внутреннего контроля НАБУ, их подразделением проведена беседа с господином Ярчаком о целесообразности отказа от использования этой соцсети", - добавил активист.