С руководителем юруправления НАБУ провели беседу относительно пользования российской соцсетью

Активист обратился в НАБУ по поводу пользования руководителем юруправления НАБУ Игорем Ярчаком российской социальной сетью "Одноклассники". В ответ С.Литинскому в НАБУ сообщили, что страница действительно принадлежит их должностному лицу, однако отметили, что вход в эту соцсеть с его страницы в рабочее время осуществляется членами семьи руководителя Юридического управления.

"Вместе с тем, со слов Руководителя управления внутреннего контроля НАБУ, их подразделением проведена беседа с господином Ярчаком о целесообразности отказа от использования этой соцсети", - добавил активист.