З керівником юруправління НАБУ провели бесіду щодо користування російською соцмережею
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 2 листопада. УНН. В НАБУ провели бесіду з керівником юридичного управління відомства щодо користування ним у робочий час російською соцмережею. Про це написав львівський активіст Святослав Літинський на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.
Активіст звернувся до НАБУ з приводу користування керівником юруправління НАБУ Ігорем Ярчаком російською соціальною мережею "Однокласники". У відповідь С.Літинському в НАБУ повідомили, що сторінка дійсно належить їхній посадовій особі, однак зазначили, що вхід у цю соцмережу з його сторінки у робочий час здійснюється членами сім'ї керівника Юридичного управління.
"Разом з тим, зі слів Керівника управління внутрішнього контролю НАБУ, їхнім підрозділом проведено бесіду із паном Ярчаком щодо доцільності відмови у використанні цієї соцмережі", - додав активіст.