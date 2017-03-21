ЮНИСЕФ передаст 8 экскаваторов на Донбасс для улучшения доступа к воде
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Завтра ЮНИСЕФ передаст восемь экскаваторов для улучшения доступа к воде для жителей Донбасса. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Представительства ООН в Украине.
Завтра, во Всемирный День Воды, Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Украине передаст экскаваторы коммунальным предприятиям Донецкой области, что позволит улучшить доступ к воде для 400 тысяч человек в пострадавших от конфликта районах.
Экскаваторы, приобретенные при финансовой поддержке Правительства Германии, будут использоваться в ремонте водопроводных сетей и при замене поврежденных коррозией труб для обеспечения бесперебойного функционирования централизованной системы водоснабжения.
Как сообщал УНН, новые модули для оформления пешеходов установили на пункте пропуска "Майорское".