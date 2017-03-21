ЮНІСЕФ передасть 8 екскаваторів на Донбас для покращення доступу до води
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Завтра ЮНІСЕФ передасть вісім екскаваторів для поліпшення доступу до води для жителів Донбасу. Про це УНН повідомили у прес-службі Представництва ООН в Україні.
Завтра, у Всесвітній День Води, Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні передасть екскаватори комунальним підприємствам Донецької області, що дозволить поліпшити доступ до води для 400 000 людей у постраждалих внаслідок конфлікту районах.
Екскаватори, придбані за фінансової підтримки Уряду Німеччини, використовуватимуться в ремонті водопровідних мереж та при заміні пошкоджених корозією труб для забезпечення безперебійного функціонування централізованої системи водопостачання.
Як повідомляв УНН, нові модулі для оформлення пішоходів встановили на пункті пропуску "Майорське".