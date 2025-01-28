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Европейский газовый рынок: почему лето станет большим вызовом, чем зима

Европейский газовый рынок: почему лето станет большим вызовом, чем зима

Киев  •  УНН

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Летний период на европейском газовом рынке превращается из традиционно спокойного в сезон высоких рисков. Из-за сокращения поставок из России и геополитических факторов, летние цены на газ превышают зимние.

Европейский газовый рынок сталкивается с новыми вызовами, ведь лето, которое ранее было периодом спокойствия, теперь превратилось в сезон высоких рисков. Пишет УНН с ссылкой на Bloomberg.

Лето традиционно было спокойным периодом для европейского рынка природного газа: низкий спрос на отопление позволял трейдерам наслаждаться отдыхом, а энергетические компании могли проводить сезонное техническое обслуживание. Однако теперь эта стабильность кажется далекой реальностью.

Резкое сокращение поставок газа из России летом 2022 года вызвало исторический кризис, когда европейские страны вынуждены были конкурировать с Азией за закупки топлива и прибегать к государственному вмешательству. Хотя подобное сочетание рисков в поставках вряд ли повторится в ближайшее время, теплый сезон остается серьезным вызовом.

В этом месяце немецкий оператор Trading Hub Europe GmbH заявил, что рассматривает возможность субсидий для пополнения хранилищ, что свидетельствует о дальнейшей нестабильности.

Прошлым летом цены на газ колебались из-за геополитических рисков и жаркой погоды в Азии, но в этом году ситуация может быть еще сложнее. Зимой запасы газа в Европе истощались быстрее, а потери российских поставок усилились после завершения действия транзитного соглашения с Украиной.

Как результат, летние фьючерсы на газ сейчас торгуются с премией к зимним, что ставит под угрозу пополнение запасов из-за высоких цен. Заявление Trading Hub лишь усилило эту тенденцию. В ответ на ситуацию Италия объявила, что начнет пополнять свои хранилища еще до официального старта сезона накопления.

Германия, как крупнейшая экономика Европы, активно ищет инструменты для обеспечения стабильных поставок, ведь ее промышленность до сих пор страдает от высоких энергетических затрат. Однако трейдеры опасаются повторения кризиса лета 2022 года, когда Trading Hub вызвал резкий скачок цен, выполняя правительственное распоряжение закупать газ по любой цене.

Ситуация остается нестабильной, и даже топливо с поставкой летом 2026 года торгуется с премией к зимнему сезону. Если реализация глобальных проектов снова затянется, как это уже случалось, европейский газовый рынок сможет вернуться к стабильности лишь через несколько лет.

Напомним 

Европа за рекордное время сократила импорт российского газа на 75%, нефти до 3%, а угля - до нуля. В феврале в ЕС планируют представить план развития чистой энергетики в том числе для снижения цен.   

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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