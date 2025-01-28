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Європейський газовий ринок: чому літо стане більшим викликом, ніж зима

Європейський газовий ринок: чому літо стане більшим викликом, ніж зима

Київ • УНН

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Літній період на європейському газовому ринку перетворюється з традиційно спокійного на сезон високих ризиків. Через скорочення поставок з росії та геополітичні фактори, літні ціни на газ перевищують зимові.

Європейський газовий ринок стикається з новими викликами, адже літо, яке раніше було періодом спокою, тепер перетворилося на сезон високих ризиків. Пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Літо традиційно було спокійним періодом для європейського ринку природного газу: низький попит на опалення дозволяв трейдерам насолоджуватися відпочинком, а енергетичні компанії могли проводити сезонне технічне обслуговування. Однак тепер ця стабільність здається далекою реальністю.

Різке скорочення поставок газу з росії влітку 2022 року спричинило історичну кризу, коли європейські країни змушені були конкурувати з Азією за закупівлі палива та вдаватися до державного втручання. Хоча подібне поєднання ризиків у постачанні навряд чи повториться найближчим часом, теплий сезон залишається серйозним викликом.

Цього місяця німецький оператор Trading Hub Europe GmbH заявив, що розглядає можливість субсидій для поповнення сховищ, що свідчить про подальшу нестабільність.

Минулого літа ціни на газ коливалися через геополітичні ризики та спекотну погоду в Азії, але цього року ситуація може бути ще складнішою. Взимку запаси газу в Європі виснажувалися швидше, а втрати російських поставок посилилися після завершення дії транзитної угоди з Україною.

Як результат, літні ф’ючерси на газ зараз торгуються з премією до зимових, що ставить під загрозу поповнення запасів через високі ціни. Заява Trading Hub лише посилила цю тенденцію. У відповідь на ситуацію Італія оголосила, що почне поповнювати свої сховища ще до офіційного старту сезону накопичення.

Німеччина, як найбільша економіка Європи, активно шукає інструменти для забезпечення стабільного постачання, адже її промисловість досі страждає від високих енергетичних витрат. Проте трейдери побоюються повторення кризи літа 2022 року, коли Trading Hub спричинив різкий стрибок цін, виконуючи урядове розпорядження закуповувати газ за будь-яку ціну.

Ситуація залишається нестабільною, і навіть паливо з поставкою влітку 2026 року торгується з премією до зимового сезону. Якщо реалізація глобальних проектів знову затягнеться, як це вже траплялося, європейський газовий ринок зможе повернутися до стабільності лише через кілька років.

Нагадаємо 

Європа за рекордний час скоротила імпорт російського газу на 75%, нафти до 3%, а вугілля - до нуля. У лютому у ЄС планують представити план розвитку чистої енергетики у тому числі для зниження цін.   

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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