Еврокомиссар по обороне оказался в укрытии во время массированной атаки рф на Украину: посол показала фото
Киев • УНН
Во время масштабной атаки рф на Украину новый еврокомиссар Андрюс Кубилюс находился в укрытии. Захватчики выпустили 93 ракеты и около 200 дронов по критической инфраструктуре.
Новый еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, на фоне утренней массированной атаки рф на Украину, находился в укрытии, сообщила посол ЕС в Украине Катарина Матернова в X, показав фото, пишет УНН.
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"Пятница, 13-е - очередная российская массированная атака на критическую инфраструктуру Украины по состоянию на раннее утро. 93 баллистические и крылатые ракеты и более 200 ударных беспилотных летательных аппаратов были запущены по энергетической и транспортной сети. Приветствуем нового еврокомиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса в укрытии", - написала Матернова.
Шквал баллистических ракет, очередная массированная атака: посол Бринк отреагировала на обстрел Украины захватчиками13 дек. 2024, 08:34 • 12570 просмотров