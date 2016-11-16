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Еврокомиссия предложила безвизовый въезд в Шенген за 5 евро на 5 лет

Еврокомиссия предложила безвизовый въезд в Шенген за 5 евро на 5 лет

Киев • УНН

 • 15768 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Европейская комиссия представила новую Европейскую систему информации и авторизации путешествий (ETIAS), которая предусматривает онлайн - регистрацию и оплату въезд в Шенгенскую зону для неграждан ЕС, имеющих право безвизового въезда в размере пяти евро. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, передает УНН.

В заявлении говорится, что лицо, которое будет путешествовать в Шенген, должно заполнить форму и указать только действительный проездной документ (паспорт). Авторизация такой заявки не займет более 10 минут. Отправленная ​​заявка будет действительна в течение пяти лет и для многократных путешествий. Такой визовый сбор в размере 5 евро будет применяться ко всем заявителям в возрасте старше 18 лет.

ETIAS также будет собирать информацию о всех тех, кто путешествует без виз в ЕС, что позволит заранее избегать нелегальной миграции и проверок безопасности.

"Мы должны знать, кто пересекает наши границы. Мы предлагаем автоматизированную систему, чтобы определять, кому будет разрешено ездить в Европу. Так мы будем знать, кто путешествует по Европе, прежде чем они даже приедут сюда", - сказал президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

В Еврокомиссии считают, что такая система будет более эффективно управлять внешними границами и улучшит внутреннюю безопасность. Также, она должна содействовать легализации относительно путешествий в Шенгене.

"Безопасность наших границ и защита наших граждан является нашей первоочередной задачей. ETIAS будет закрывать информационный пробел путем перекрестной проверки визы заявителей во всех других системах", - сказал первый вице-президент Франс Тиммерманс.

Такая аналогичная система также и в США (ESTA), но она предполагает оплату в размере 14 долл. (12,5 евро). Подобные системы также работают в Канаде и Австралии.

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