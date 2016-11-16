Єврокомісія запропонувала безвізовий в’їзд до Шенгену за 5 євро на 5 років
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Європейська комісія презентувала нову Європейську систему інформації та авторизації подорожей (ETIAS), яка передбачає он-лайн - реєстрацію та сплату за в’їзд до Шенгенської зони для негромадян ЄС, які мають право безвізового в’їзду у розмірі п’яти євро. Про це йдеться у заяві Єврокомісії, передає УНН.
У заяві йдеться про те, особа, яка подорожуватиме до Шенгену, має заповнити форму і вказати тільки дійсний проїзний документ (паспорт). Авторизація такої заявки не займе більше 10 хвилин. Відправлена заявка буде дійсна протягом п'яти років і для багаторазових подорожей. Такий візовий збір у розмірі 5 євро буде застосовуватися до всіх заявників віком старше 18 років.
ETIAS також буде збирати інформацію про всіх тих, хто подорожує без віз до ЄС, що дозволить заздалегідь уникати нелегальної міграції та перевірок безпеки.
"Ми повинні знати, хто перетинає наші кордони. Ми пропонуємо автоматизовану систему, щоб визначати, кому буде дозволено їздити в Європу. Так ми будемо знати, хто подорожує по Європі, перш ніж вони навіть приїдуть сюди", - сказав президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.
У Єврокомісії вважають, що така система буде більш ефективно управляти зовнішніми кордонами і поліпшить внутрішню безпеку. Також, вона має посприяти легалізації щодо подорожей в Шенгені.
"Безпека наших кордонів і захист наших громадян є нашим першочерговим завданням. ETIAS буде закривати інформаційний пробіл шляхом перехресної перевірки візи заявників у всіх інших системах", - сказав перший віце-президент Франс Тіммерманс.
Така аналогічна система є також і в США (ESTA), але вона передбачає оплату в розмірі 14 дол. (12,5 євро). Подібні системи також працюють в Канаді та Австралії.