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Евродепутаты призывают Польшу и руководство ЕС остановить блокаду границы с Украиной

Киев  •  УНН

09 декабрь 2023, 14:38  •  26722 просмотра

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Депутаты Европарламента призывают президента Польши Дуду и лидеров ЕС принять меры против блокады польских дальнобойщиков на границе с Украиной, отмечая, что солидарность ЕС с Украиной находится под угрозой.

Группа представителей европейского парламента обратилась к президенту Польши Анджею Дуде и чиновникам ЕС с призывом принять меры, чтобы остановить протесты польских перевозчиков и блокаду границы с Украиной. Текст обращения  опубликовал в Twitter литовский евродепутат Андрюс Кубилюс, сообщает УНН

Детали 

19 евродепутатов подписали обращение к президенту Польши Анджею Дуде, председателям Еврокомиссии, Европейского совета и Европарламента, а также двум еврокомиссарам с призывом принять меры с целью остановить протесты дальнобойщиков. 

Члены Европейского парламента призывают президента Дуду и лидеров институтов ЕС принять меры, чтобы остановить продолжающуюся блокаду пограничных переходов на украинско-польской границе польскими водителями грузовиков. Солидарность ЕС с Украиной, которая ведет войну в защиту наших ценностей, поставлена на карту

- написал в Twitter литовский евродепутат Андрюс Кубилюс.

Евродепутаты отмечают, что действия польских перевозчиков напоминают блокаду, которую осуществила Россия, когда закрыла свободный доступ к украинским портам Черного моря.

Как представители Европарламента мы не можем молча стоять в стороне, когда одна из важнейших добродетелей ЕС солидарность, солидарность с Украиной, терпит вред

- говорится в обращении.

Дополнение

Украинский бизнес начал попытки прекратить блокирование польско-украинской границы правовым способом. Уже поданы жалобы в местные органы власти в Польше.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Политика
Євродепутати закликають Польщу і керівництво ЄС зупинити блокаду кордону з Україною
MEPs call on Poland and the EU leadership to stop the blockade of the border with Ukraine
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