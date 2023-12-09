Евродепутаты призывают Польшу и руководство ЕС остановить блокаду границы с Украиной

Группа представителей европейского парламента обратилась к президенту Польши Анджею Дуде и чиновникам ЕС с призывом принять меры, чтобы остановить протесты польских перевозчиков и блокаду границы с Украиной. Текст обращения опубликовал в Twitter литовский евродепутат Андрюс Кубилюс, сообщает УНН.

Детали

19 евродепутатов подписали обращение к президенту Польши Анджею Дуде, председателям Еврокомиссии, Европейского совета и Европарламента, а также двум еврокомиссарам с призывом принять меры с целью остановить протесты дальнобойщиков.

Члены Европейского парламента призывают президента Дуду и лидеров институтов ЕС принять меры, чтобы остановить продолжающуюся блокаду пограничных переходов на украинско-польской границе польскими водителями грузовиков. Солидарность ЕС с Украиной, которая ведет войну в защиту наших ценностей, поставлена на карту - написал в Twitter литовский евродепутат Андрюс Кубилюс.

Евродепутаты отмечают, что действия польских перевозчиков напоминают блокаду, которую осуществила Россия, когда закрыла свободный доступ к украинским портам Черного моря.

Как представители Европарламента мы не можем молча стоять в стороне, когда одна из важнейших добродетелей ЕС солидарность, солидарность с Украиной, терпит вред - говорится в обращении.

Дополнение

Украинский бизнес начал попытки прекратить блокирование польско-украинской границы правовым способом. Уже поданы жалобы в местные органы власти в Польше.