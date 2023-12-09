Евродепутаты призывают Польшу и руководство ЕС остановить блокаду границы с Украиной
Киев • УНН
Депутаты Европарламента призывают президента Польши Дуду и лидеров ЕС принять меры против блокады польских дальнобойщиков на границе с Украиной, отмечая, что солидарность ЕС с Украиной находится под угрозой.
Группа представителей европейского парламента обратилась к президенту Польши Анджею Дуде и чиновникам ЕС с призывом принять меры, чтобы остановить протесты польских перевозчиков и блокаду границы с Украиной. Текст обращения опубликовал в Twitter литовский евродепутат Андрюс Кубилюс, сообщает УНН.
Детали
19 евродепутатов подписали обращение к президенту Польши Анджею Дуде, председателям Еврокомиссии, Европейского совета и Европарламента, а также двум еврокомиссарам с призывом принять меры с целью остановить протесты дальнобойщиков.
Члены Европейского парламента призывают президента Дуду и лидеров институтов ЕС принять меры, чтобы остановить продолжающуюся блокаду пограничных переходов на украинско-польской границе польскими водителями грузовиков. Солидарность ЕС с Украиной, которая ведет войну в защиту наших ценностей, поставлена на карту
Евродепутаты отмечают, что действия польских перевозчиков напоминают блокаду, которую осуществила Россия, когда закрыла свободный доступ к украинским портам Черного моря.
Как представители Европарламента мы не можем молча стоять в стороне, когда одна из важнейших добродетелей ЕС солидарность, солидарность с Украиной, терпит вред
Дополнение
Украинский бизнес начал попытки прекратить блокирование польско-украинской границы правовым способом. Уже поданы жалобы в местные органы власти в Польше.
Евродепутаты призывают Польшу и руководство ЕС остановить блокаду границы с Украиной
Депутаты Европарламента призывают президента Польши Дуду и лидеров ЕС принять меры против блокады польских дальнобойщиков на границе с Украиной, отмечая, что солидарность ЕС с Украиной находится под угрозой.
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