Еще плюс 700 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

10 декабря: День Нобеля, День благотворительности в Украине

10 декабря вспоминают Альфреда Нобеля, изобретателя динамита и основателя Нобелевской премии, которая присуждается с 1901 года в различных областях, в том числе с 1969 года в области экономики. В этот день также отмечаются такие международные события, как День благотворительности в Украине и День защиты прав животных.