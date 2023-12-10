Еще плюс 700 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 338 820 человек, 5636 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.12.23 ориентировочно составили:
личного состава - около 338 820 (+700) человек
танков - 5636 (+4) ед,
боевых бронированных машин - 10529 (+10) ед,
артиллерийских систем - 8064 (+6) ед,
РСЗО - 919 (+0) ед,
средства ПВО - 605 (+0) ед,
самолетов - 324 (+0) ед,
вертолетов - 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 6136 (+0),
крылатые ракеты - 1586 (+1),
корабли /катера - 22 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 10623 (+25) ед,
специальная техника - 1162 (+3) ед.
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Еще плюс 700 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 338 820 человек, 5636 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
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