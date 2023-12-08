Еще одно евроинтеграционное требование: Рада одобрила разрешение НАПК проверять приобретенное до госслужбы имущество

Верховная Рада сегодня приняла в целом законопроект о возможности Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции проверять имущество декларантов, приобретенное до государственной службы (№10262), сообщили в пятницу из депутатского корпуса, пишет УНН.

Принято в целом (№10262) возможность НАПК проверять имущество, приобретенное до публичной службы. За - 308 - сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Детали

Нардеп указал, что Европейская комиссия в отчете обратила внимание на необходимость отмены ограничений полномочий НАПК относительно продолжения проверки активов, которые уже прошли процесс проверки, и по проверке имущества, приобретенного декларантами до назначения на должность государственной службы, без ущерба для правил, применяемых к национальной безопасности во время военного положения.

"Это одно из важных условий для дальнейшей евроинтеграции", - отметил Железняк.

Напомним

Верховная Рада приняла в целом законопроект об увеличении численности штата НАБУ (№10203-1), что также является требованием на пути в ЕС.