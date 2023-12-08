Еще одно евроинтеграционное требование: Рада одобрила разрешение НАПК проверять приобретенное до госслужбы имущество
Киев • УНН
Украинский парламент принял закон, позволяющий Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции проверять активы, приобретенные чиновниками до поступления на государственную службу, что является одним из условий интеграции в ЕС
Верховная Рада сегодня приняла в целом законопроект о возможности Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции проверять имущество декларантов, приобретенное до государственной службы (№10262), сообщили в пятницу из депутатского корпуса, пишет УНН.
Принято в целом (№10262) возможность НАПК проверять имущество, приобретенное до публичной службы. За - 308
Детали
Нардеп указал, что Европейская комиссия в отчете обратила внимание на необходимость отмены ограничений полномочий НАПК относительно продолжения проверки активов, которые уже прошли процесс проверки, и по проверке имущества, приобретенного декларантами до назначения на должность государственной службы, без ущерба для правил, применяемых к национальной безопасности во время военного положения.
"Это одно из важных условий для дальнейшей евроинтеграции", - отметил Железняк.
Напомним
Верховная Рада приняла в целом законопроект об увеличении численности штата НАБУ (№10203-1), что также является требованием на пути в ЕС.
Еще одно евроинтеграционное требование: Рада одобрила разрешение НАПК проверять приобретенное до госслужбы имущество
Украинский парламент принял закон, позволяющий Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции проверять активы, приобретенные чиновниками до поступления на государственную службу, что является одним из условий интеграции в ЕС.
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