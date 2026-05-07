ЕС не будет эвакуировать дипломатов из Киева после угроз РФ перед 9 мая - спикер

Киев • УНН

 • 1690 просмотра

ЕС не будет эвакуировать дипломатов из Киева, несмотря на угрозы РФ к 9 мая. В Брюсселе назвали заявления России частью безрассудной эскалационной тактики.

ЕС не будет эвакуировать дипломатов из Киева после угроз РФ перед 9 мая - спикер

Европейский Союз не планирует изменять свое присутствие в Киеве или эвакуировать дипломатическое представительство, несмотря на угрозы россии относительно возможных атак накануне 9 мая. В Брюсселе заявили, что российские заявления являются частью "безрассудной эскалационной тактики". Об этом во время брифинга заявил представитель ЕС по иностранным делам Ануар Эль Ануни, передает УНН.

Детали

Во время брифинга журналисты спросили представителя ЕС о заявлении официального представителя мид рф марии захаровой, которая накануне заявила, что иностранным дипломатическим миссиям якобы направили ноту с призывом "обеспечить заблаговременную эвакуацию персонала из Киева" перед так называемым "днем победы" в москве.

В ответ представитель ЕС подчеркнул, что Евросоюз не будет менять свою позицию или присутствие в украинской столице.

Что касается нас, ЕС, мы не будем менять нашу позицию или присутствие в Киеве

- заявил Эль Ануни.

Он также назвал публичные угрозы россии частью ее эскалационной политики.

Публичные угрозы россии атаковать Киев являются частью ее безрассудной эскалационной тактики. россия в очередной раз пытается переложить вину на Украину за собственную агрессивную войну

-  отметил спикер.

В ЕС подчеркнули, что российские атаки на Киев и другие города Украины являются ежедневной реальностью уже на протяжении длительного времени.

Также в Брюсселе напомнили, что из-за российских ударов уже были повреждены дипломатические миссии в Киеве, в том числе и представительство ЕС.

россия ежедневно атакует Киев и другие города Украины, убивает мирных граждан и наносит удары по инфраструктуре

- сказал представитель Евросоюза.

Отдельно в ЕС заявили, что несмотря на многочисленные призывы Украины к прекращению огня и мирным переговорам, в частности последние предложения Владимира Зеленского, москва "никогда не демонстрировала серьезного намерения остановить войну".

