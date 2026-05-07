пермь, челябинск, екатеринбург - Зеленский подтвердил работу "украинских дальнобойных санкций" почти в 2 тыс. км от границы

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что сегодня "украинские дальнобойные санкции" снова в Перми, и что есть результаты и в других российских городах - дальность достигла почти 2 тысяч километров от границы, пишет УНН.

Благодарен нашим воинам за меткость. Сегодня украинские дальнобойные санкции снова в Перми: это более 1500 километров от нашей границы. Недавно были и важные результаты в Челябинске – до 1800 километров, – а также в Екатеринбурге – почти 2 тысячи километров. Ощущали последствия украинской дальнобойности и в Новороссийске, Крымске, Туапсе, Самарской и Нижегородской областях - написал Зеленский в соцсетях.

Президент подчеркнул, что "мы неоднократно предлагали российскому руководству двигаться навстречу миру". "В ответ получили только новые российские удары. Следовательно, именно поэтому украинские дальнобойные санкции движутся навстречу отдаленным российским точкам, которые имеют отношение к военной промышленности россии, инфраструктуре войны и финансированию агрессии", - отметил он.

"Каждый день россия может сделать выбор и остановить свою войну. И не на несколько часов, чтобы получить наше разрешение на проведение парада в москве, а так, чтобы беречь жизни людей. Надо ценить людей, а не парады. Надо устанавливать мир, а не бегать по столицам мира с мольбами о паузе на 9 мая. Мир нужен. Спасибо всем, кто помогает россии это осознать", - подчеркнул Зеленский.

