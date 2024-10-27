Ермак считает, что постоянные обвинения в коррупции - ИПСО москвы

Глава Офиса Президента Андрей Ермак считает, что обвинения в коррупции против Украины являются частью информационно-психологических операций (ИПСО) москвы, направленных на подрыв имиджа украинской власти. Об этом он сказал в интервью Corriere della Sera, пишет УНН.

На вопрос журналиста, относительно обвинения в коррупции в Украине, Ермак ответил:

«Мы живем в демократической стране. Идет информационная война, москва работает над тем, чтобы запятнать имидж нашей власти. Имейте в виду, что фронт держится, несмотря на коррупцию. Я бы сказал, что последняя является константой для стран, входивших в состав бывшего Советского Союза. Но если бы мы действительно были настолько коррумпированными, как бы мы могли противостоять?».

Напомним

Глава Офиса Президента заявил, что президентские выборы возможны после окончания войны, чтобы солдаты и беженцы имели возможность голосовать.