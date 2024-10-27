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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ермак считает, что постоянные обвинения в коррупции - ИПСО москвы

Ермак считает, что постоянные обвинения в коррупции - ИПСО москвы

Киев  •  УНН

12:41 • 8340 просмотра

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Глава ОП Андрей Ермак заявил, что постоянные обвинения Украины в коррупции являются частью ИПСО россии. По его словам, это попытка подорвать имидж украинской власти.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак считает, что обвинения в коррупции против Украины являются частью информационно-психологических операций (ИПСО) москвы, направленных на подрыв имиджа украинской власти. Об этом он сказал в интервью Corriere della Sera, пишет УНН.

На вопрос журналиста, относительно обвинения в коррупции в Украине, Ермак ответил:

«Мы живем в демократической стране. Идет информационная война, москва работает над тем, чтобы запятнать имидж нашей власти. Имейте в виду, что фронт держится, несмотря на коррупцию. Я бы сказал, что последняя является константой для стран, входивших в состав бывшего Советского Союза. Но если бы мы действительно были настолько коррумпированными, как бы мы могли противостоять?».

Напомним 

Глава Офиса Президента заявил, что президентские выборы возможны после окончания войны, чтобы солдаты и беженцы имели возможность голосовать. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
andrii-yermakАндрей Ермак
ukrainaУкраина