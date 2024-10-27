Єрмак вважає, що постійні звинувачення в корупції - ІПСО москви
Київ • УНН
Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що постійні звинувачення України в корупції є частиною ІПСО росії. За його словами, це спроба підірвати імідж української влади.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що звинувачення в корупції проти України є частиною інформаційно-психологічних операцій (ІПСО) москви, спрямованих на підрив іміджу української влади. Про це він сказав в інтервʼю Corriere della Sera, пише УНН.
На питання журналіста, щодо звинувачення в корупції в Україні, Єрмак відповів:
"Ми живемо в демократичній країні. Йде інформаційна війна, москва працює над тим, щоб заплямувати імідж нашої влади. Майте на увазі, що фронт тримається, незважаючи на корупцію. Я б сказав, що остання є константою для країн, які входили до складу колишнього Радянського Союзу. Але якби ми дійсно були настільки корумпованими, як би ми могли протистояти?".
Нагадаємо
Глава Офісу Президента заявив, що президентські вибори можливі після закінчення війни, аби солдати та біженці мали можливість голосувати.