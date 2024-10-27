В Офісі Президента розкрили умови проведення виборів в Україні
Київ • УНН
Глава ОП заявив, що вибори в Україні відбудуться після закінчення війни. За словами Єрмака, це дозволить забезпечити право голосу для військових та біженців за кордоном.
Президентські вибори можливі після закінчення війни, аби солдати та біженці мали можливість голосувати. Про це сказав глава Офісу Президента Андрій Єрмак в інтервʼю Corriere della Sera, пише УНН.
На питання, коли в Україні відбудуться вибори, Єрмак відповів:
"Одразу після закінчення війни. Зеленський дуже чітко заявив, що він хоче, щоб усі солдати мали можливість голосувати, так само як і біженці за кордоном. Але на сьогоднішній день ресурси повинні йти на війну".
Нагадаємо
Раніше видання The Economist писало, що Президент Україні Володимир Зеленський розглядає можливість призначення президентських виборів у 2025 році на тлі падіння його рейтингів.