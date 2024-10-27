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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Офисе Президента раскрыли условия проведения выборов в Украине

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Глава ОП заявил, что выборы в Украине состоятся после окончания войны. По словам Ермака, это позволит обеспечить право голоса для военных и беженцев за рубежом.

Президентские выборы возможны после окончания войны, чтобы солдаты и беженцы имели возможность голосовать. Об этом сказал глава Офиса Президента Андрей Ермак в интервью Corriere della Sera, пишет УНН.

На вопрос, когда в Украине состоятся выборы, Ермак ответил:

"Сразу после окончания войны. Зеленский очень четко заявил, что он хочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, так же как и беженцы за рубежом. Но на сегодняшний день ресурсы должны идти на войну".

Напомним

Ранее издание  The Economist писало, что Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность назначения президентских выборов в 2025 году на фоне падения его рейтингов.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

политика
andrii-yermakАндрей Ермак
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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