Е.Коноплянка попал в стартовый состав на матч Украина-Финляндия

Украину со стартовых минут встречи будут представлять: Пятов - Бутко, Соболь, Кучер (к), Степаненко, Ярмоленко, Коваленко, Коноплянка, Кравец, Ракицкий, Зинченко.

Запасные: Бойко (гк), О. Шевченко (гк), Ордец, Зозуля, Цыганков, Ротань, Малышев, Сидорчук, Федецкий, Караваев, Шахов, Беседин.

Стартовый ростер сборной Финляндии: Градецкий - Араюури (к), Вяйсянен, Тойвио, Ринг, Лод, Пукки, Аркивуо, Халсти, Маттила, Райтала.

Запасные: Виитала (гк), Йоронен (гк), Ояла, Маркканен, Лам, Кауко, Гранлунд, Саксела, Риски, Скрабб.

Напомним, что из-за повреждения мышцы было под вопросом участие в игре Е.Коноплянки.