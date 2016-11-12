Е.Коноплянка попал в стартовый состав на матч Украина-Финляндия
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Стали известны стартовые составы сборных команд Украины и Финляндии, которые сыграют в квалификационном матче чемпионата мира 2018 года на стадионе "Черноморец" в Одессе. Об этом сообщает ФФУ, передает УНН.
Украину со стартовых минут встречи будут представлять: Пятов - Бутко, Соболь, Кучер (к), Степаненко, Ярмоленко, Коваленко, Коноплянка, Кравец, Ракицкий, Зинченко.
Запасные: Бойко (гк), О. Шевченко (гк), Ордец, Зозуля, Цыганков, Ротань, Малышев, Сидорчук, Федецкий, Караваев, Шахов, Беседин.
Стартовый ростер сборной Финляндии: Градецкий - Араюури (к), Вяйсянен, Тойвио, Ринг, Лод, Пукки, Аркивуо, Халсти, Маттила, Райтала.
Запасные: Виитала (гк), Йоронен (гк), Ояла, Маркканен, Лам, Кауко, Гранлунд, Саксела, Риски, Скрабб.
Напомним, что из-за повреждения мышцы было под вопросом участие в игре Е.Коноплянки.