Є.Коноплянка потрапив у стартовий склад на матч Україна-Фінляндія
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Стали відомі стартові склади національних збірних команд України та Фінляндії, які зіграють у кваліфікаційному матчі чемпіонату світу 2018 року на стадіоні "Чорноморець" в Одесі. Про це інформує ФФУ, передає УНН.
Україну зі стартових хвилин зустрічі представлятимуть: Пятов – Бутко, Соболь, Кучер (к), Степаненко, Ярмоленко, Коваленко, Коноплянка, Кравець, Ракицький, Зінченко.
Запасні: Бойко (гк), О. Шевченко (гк), Ордець, Зозуля, Циганков, Ротань, Малишев, Сидорчук, Федецький, Караваєв, Шахов, Беседін.
Стартовий ростер збірної Фінляндії: Градецкі – Араюурі (к), Вяйсянен, Тойвіо, Рінг, Лод, Пуккі, Арківуо, Халсті, Маттіла, Райтала.
Запасні: Віїтала (гк), Йоронен (гк), Ояла, Маркканен, Лам, Кауко, Гранлунд, Саксела, Ріскі, Скрабб.
Нагадаємо, що через ушкодження м’язу була під питанням участь у грі Є.Коноплянки.