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"Есть многое для обсуждения": Байден отреагировал на визит Зеленского в США

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Президент США Джо Байден отреагировал в твиттере на визит Президента Украины Владимира Зеленского в США, указав, что много есть для обсуждения, пишет УНН.

Цитата

"Надеюсь, у тебя хороший полет, Владимир. Я очень рад увидеть тебя здесь. Есть многое для обсуждения", - отметил Байден.

I hope you’re having a good flight, Volodymyr. I’m thrilled to have you here. Очень хочется подчеркнуть. https://t.co/SsRdsAnSDb

— President Biden (@POTUS) December 21, 2022

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский официально сообщил о своем визите в США.

В Белом доме указали, что Президент Байден пригласил Президента Зеленского посетить Вашингтон и с нетерпением ждет встречи в Белом доме.

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