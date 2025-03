"Есть многое для обсуждения": Байден отреагировал на визит Зеленского в США

Цитата

"Надеюсь, у тебя хороший полет, Владимир. Я очень рад увидеть тебя здесь. Есть многое для обсуждения", - отметил Байден.

I hope you’re having a good flight, Volodymyr. I’m thrilled to have you here. Очень хочется подчеркнуть. https://t.co/SsRdsAnSDb

— President Biden (@POTUS) December 21, 2022

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский официально сообщил о своем визите в США.

В Белом доме указали, что Президент Байден пригласил Президента Зеленского посетить Вашингтон и с нетерпением ждет встречи в Белом доме.