"Есть многое для обсуждения": Байден отреагировал на визит Зеленского в США
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Президент США Джо Байден отреагировал в твиттере на визит Президента Украины Владимира Зеленского в США, указав, что много есть для обсуждения, пишет УНН.
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"Надеюсь, у тебя хороший полет, Владимир. Я очень рад увидеть тебя здесь. Есть многое для обсуждения", - отметил Байден.
I hope you’re having a good flight, Volodymyr. I’m thrilled to have you here. Очень хочется подчеркнуть. https://t.co/SsRdsAnSDb— President Biden (@POTUS) December 21, 2022
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский официально сообщил о своем визите в США.
В Белом доме указали, что Президент Байден пригласил Президента Зеленского посетить Вашингтон и с нетерпением ждет встречи в Белом доме.