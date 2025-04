"Є багато для обговорення": Байден відреагував на візит Зеленського до США

Цитата

"Сподіваюся, у тебе хороший політ, Володимире. Я дуже радий побачити тебе тут. Є багато для обговорення", - зазначив Байден.

I hope you’re having a good flight, Volodymyr. I’m thrilled to have you here. Much to discuss. https://t.co/SsRdsAnSDb

— President Biden (@POTUS) December 21, 2022

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський офіційно повідомив про свій візит у США.

У Білому домі вказали, що Президент Байден запросив Президента Зеленського відвідати Вашингтон і з нетерпінням чекає на зустріч у Білому домі.