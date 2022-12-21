"Є багато для обговорення": Байден відреагував на візит Зеленського до США
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Президент США Джо Байден відреагував у твіттері на візит Президента України Володимира Зеленського до США, вказавши, що є багато для обговорення, пише УНН.
Цитата
"Сподіваюся, у тебе хороший політ, Володимире. Я дуже радий побачити тебе тут. Є багато для обговорення", - зазначив Байден.
I hope you’re having a good flight, Volodymyr. I’m thrilled to have you here. Much to discuss. https://t.co/SsRdsAnSDb— President Biden (@POTUS) December 21, 2022
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський офіційно повідомив про свій візит у США.
У Білому домі вказали, що Президент Байден запросив Президента Зеленського відвідати Вашингтон і з нетерпінням чекає на зустріч у Білому домі.