Ярослав Юрчишин назначен председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова

Парламентарии назначили Ярослава Юрчишина, народного депутата от фракции "Голос" на должность председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова. О решении сообщил другой нардеп из той же фракции, что и Юрчишин - Ярослав Железняк, передает УНН.

Рада назначила моего коллегу по фракции Ярослава Юрчишина Председателем Комитета ВРУ по вопросам свободы слова. - сообщил Железняк.

Детали

За принятие кандидатуры Юрчишина на пост главы комитета ВР по вопросам свободы слова проголосовали 247 народных депутатов во время пленарного заседания в субботу

Таким образом, по подсчетам Железняка, в этом Комитете уже 4-е члена.

Председатель - Юрчишин; Заместитель - Брагар; Секретарь - Швец; Ну и простой член - Шуфрич... но он пока ходить на заседания не сможет). - иронизировал по поводу экс-главы комитета Железняк.

Напомним

Ранее должность главы парламентского комитета по вопросам свободы слова занимал Нестор Шуфрич (член группа "Платформа за жизнь" - прим. "Платформа за жизнь" - ред.). Однако, 20 сентября Верховная Рада отозвала народного депутата с занимаемой должности. Ведь 15 сентября Печерский райсуд Киева избрал для Шуфрича меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права внесения залога. Нестору Шуфричу обвиняют в госизмене. Его взяли под стражу непосредственно в зале суда. суда.