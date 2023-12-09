Ярослав Юрчишин назначен председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова

Эксклюзив
Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс
  •  122276 просмотра

Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс

Эксклюзив
В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными
8 декабря  •  132767 просмотра

В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции
8 декабря  •  129600 просмотра

И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции

Эксклюзив
Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы
8 декабря  •  126332 просмотра

Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы

Эксклюзив
"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе
8 декабря  •  126475 просмотра

"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе

Эксклюзив
В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД
7 декабря  •  155763 просмотра

В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
7 декабря  •  156254 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
7 декабря  •  144730 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб
7 декабря  •  144412 просмотра

От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб

Эксклюзив
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
7 декабря  •  142568 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Эксклюзив
Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего
7 декабря  •  133380 просмотра

Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

Эксклюзив
Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу
6 декабря  •  142960 просмотра

Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

Эксклюзив
Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ
6 декабря  •  152057 просмотра

Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ

Эксклюзив
ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
6 декабря  •  144998 просмотра

ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

Эксклюзив
В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего
6 декабря  •  132755 просмотра

В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
На окраинах Киева сработала ПВО на фоне угрозы крылатых ракет

На окраинах Киева сработала ПВО на фоне угрозы крылатых ракет

8 декабря  •  117838 просмотра
Reuters: Байден готов к "значительным уступкам" республиканцам ради помощи Украине

Reuters: Байден готов к "значительным уступкам" республиканцам ради помощи Украине

8 декабря  •  117141 просмотра
Налипание мокрого снега и гололед: Украину ждет три дня непогоды

Налипание мокрого снега и гололед: Украину ждет три дня непогоды

8 декабря  •  115829 просмотра
На Киевщине работает ППО

На Киевщине работает ППО

8 декабря  •  114275 просмотра
Три ракетных удара и 89 боевых столкновений за сутки: ситуация на фронте

Три ракетных удара и 89 боевых столкновений за сутки: ситуация на фронте

8 декабря  •  112799 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
yaroslav-yurchishin-naznachen-predsedatelem-komiteta-verkhovnoi-radi-ukraini-po-voprosam-svobodi-slova

Ярослав Юрчишин назначен председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова

Киев  •  УНН

09 декабрь 2023, 11:19  •  14535 просмотра

Read in English

Ярослав Юрчишин был назначен Верховной Радой новым председателем Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, его кандидатуру поддержали 247 народных депутатов. Он заменил на этой должности Нестора Шуфрича, который был обвинен в государственной измене и отстранен от должности.

Парламентарии назначили Ярослава Юрчишина, народного депутата от фракции "Голос" на должность председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова. О решении сообщил другой нардеп из той же фракции, что и Юрчишин - Ярослав Железняк, передает УНН.

Рада назначила моего коллегу по фракции Ярослава Юрчишина Председателем Комитета ВРУ по вопросам свободы слова.

- сообщил Железняк.

Детали

За принятие кандидатуры Юрчишина на пост главы комитета ВР по вопросам свободы слова проголосовали 247 народных депутатов во время пленарного заседания в субботу

Таким образом, по подсчетам Железняка, в этом Комитете уже 4-е члена.

Председатель - Юрчишин; Заместитель - Брагар; Секретарь - Швец; Ну и простой член - Шуфрич... но он пока ходить на заседания не сможет). 

 - иронизировал по поводу экс-главы комитета Железняк.

Напомним

Ранее должность главы парламентского комитета по вопросам свободы слова занимал Нестор Шуфрич (член группа "Платформа за жизнь" - прим. "Платформа за жизнь" - ред.). Однако, 20 сентября Верховная Рада отозвала народного депутата с занимаемой должности. Ведь 15 сентября Печерский райсуд Киева избрал для Шуфрича меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права внесения залога. Нестору Шуфричу обвиняют в госизмене. Его взяли под стражу непосредственно в зале суда. суда. 

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Политика
Ярослава Юрчишина призначено головою Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова
Yaroslav Yurchyshyn appointed Chairman of the Verkhovna Rada Committee on Freedom of Speech
Новости по теме

Ярослав Юрчишин назначен председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова

Ярослав Юрчишин был назначен Верховной Радой новым председателем Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, его кандидатуру поддержали 247 народных депутатов. Он заменил на этой должности Нестора Шуфрича, который был обвинен в государственной измене и отстранен от должности.

Политика •   •  14535 просмотра
Ярослав Юрчишин назначен председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова

Непогода в Киеве: на улицах задействовано более 260 единиц спецтехники

К уборке улиц Киева от снега и льда привлечено более 260 единиц спецтехники и почти 200 рабочих. Жителей призывают не парковаться на обочинах дорог, чтобы помочь уборщикам.

Общество •   •  19782 просмотра
Непогода в Киеве: на улицах задействовано более 260 единиц спецтехники

Парламент принял законопроект о криминализации контрабанды с поправками, предложенными бизнесом

Верховная Рада приняла закон о криминализации контрабанды, включив в него поправки, предложенные бизнесом после того, как проект был доработан с учетом их замечаний; принятие закона было необходимо для получения 1,5 миллиарда евро помощи от ЕС.

Экономика •   •  20228 просмотра
Парламент принял законопроект о криминализации контрабанды с поправками, предложенными бизнесом

Накануне вечером россияне атаковали Херсон: в городе разрушены жилые дома и предприятия, есть раненые

Российские войска обстреляли Херсон, повредив здания и бизнес, одна женщина получила ранения. По району был нанесен 21 удар, который задел несколько районов.

Война •   •  23349 просмотра
Накануне вечером россияне атаковали Херсон: в городе разрушены жилые дома и предприятия, есть раненые

ВР призывает страны ЕС поддержать начало переговоров о вступлении в Европейский Союз Украины

Верховная Рада обращается к ЕС с просьбой поддержать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, для чего необходимо единогласное решение стран-членов ЕС.

Политика •   •  22794 просмотра
ВР призывает страны ЕС поддержать начало переговоров о вступлении в Европейский Союз Украины

Зимние шины для "крохи" из тылового обеспечения: присоединяйтесь к сборам

Украинские солдаты в критически важном восточном регионе нуждаются в средствах на зимние шины для грузовиков, чтобы поддерживать жизненно важные линии снабжения.

Общество •   •  28615 просмотра
Зимние шины для "крохи" из тылового обеспечения: присоединяйтесь к сборам

Южная Корея пообещала поддержку в восстановлении окружающей среды в Украине

Южная Корея согласилась помочь Украине восстановить поврежденную войной окружающую среду: представители обеих стран подписали Меморандум о сотрудничестве на Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP28), который сосредотачивается на вопросах управления водными ресурсами и отходами, среди других экологических проблем.

Война •   •  27432 просмотра
Южная Корея пообещала поддержку в восстановлении окружающей среды в Украине

Армейцы рф обстреляли приграничье Сумщины из минометов - ОВА

Российские войска обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области из минометов, нацелившись на общину Краснополье, без сообщений о жертвах или повреждениях; всего в регионе произошло 19 взрывов от 6 обстрелов.

Война •   •  25546 просмотра
Армейцы рф обстреляли приграничье Сумщины из минометов - ОВА

Россияне атаковали Берислав с беспилотника: один погибший, один раненый

В результате атаки беспилотника российской армии на Берислав Херсонской области один человек погиб и еще один получил ранения; за один день в регионе произошло 62 атаки.

Война •   •  24664 просмотра
Россияне атаковали Берислав с беспилотника: один погибший, один раненый

Подтопление "синей" ветки метро в Киеве: добавят новые маршруты общественного транспорта, перенесут остановки и отрегулируют по новому светофоры

Закрытие "синей" ветки киевского метро из-за подтопления привело к увеличению количества наземного общественного транспорта и изменениям в дорожном движении, включая пересмотр сигналов светофоров и перенос остановок, чтобы предотвратить транспортный коллапс.

Киев •   •  22692 просмотра
Подтопление "синей" ветки метро в Киеве: добавят новые маршруты общественного транспорта, перенесут остановки и отрегулируют по новому светофоры