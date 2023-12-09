Ярослав Юрчишин назначен председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова
Киев • УНН
Ярослав Юрчишин был назначен Верховной Радой новым председателем Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, его кандидатуру поддержали 247 народных депутатов. Он заменил на этой должности Нестора Шуфрича, который был обвинен в государственной измене и отстранен от должности.
Парламентарии назначили Ярослава Юрчишина, народного депутата от фракции "Голос" на должность председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова. О решении сообщил другой нардеп из той же фракции, что и Юрчишин - Ярослав Железняк, передает УНН.
Рада назначила моего коллегу по фракции Ярослава Юрчишина Председателем Комитета ВРУ по вопросам свободы слова.
Детали
За принятие кандидатуры Юрчишина на пост главы комитета ВР по вопросам свободы слова проголосовали 247 народных депутатов во время пленарного заседания в субботу
Таким образом, по подсчетам Железняка, в этом Комитете уже 4-е члена.
Председатель - Юрчишин; Заместитель - Брагар; Секретарь - Швец; Ну и простой член - Шуфрич... но он пока ходить на заседания не сможет).
Напомним
Ранее должность главы парламентского комитета по вопросам свободы слова занимал Нестор Шуфрич (член группа "Платформа за жизнь" - прим. "Платформа за жизнь" - ред.). Однако, 20 сентября Верховная Рада отозвала народного депутата с занимаемой должности. Ведь 15 сентября Печерский райсуд Киева избрал для Шуфрича меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права внесения залога. Нестору Шуфричу обвиняют в госизмене. Его взяли под стражу непосредственно в зале суда. суда.
Ярослав Юрчишин назначен председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова
Ярослав Юрчишин был назначен Верховной Радой новым председателем Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, его кандидатуру поддержали 247 народных депутатов. Он заменил на этой должности Нестора Шуфрича, который был обвинен в государственной измене и отстранен от должности.
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