Ярмоленко оформил победный гол в матче против "Челси"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В матче 32-го тура Английской Премьер-лиги "Вест Хэм" вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко дома принимал "Челси", передает корреспондент УНН.
Под конец тайма команды обменялись голами. Сначала Виллиан вывел вперед “синих” ударом с пенальти, а чех Соучек выровнял цифры на табло, забив головой с подачи углового от Боуэна.
Маркос Антонио позволил “молотобойцам” выйти вперед на 51 минуте, но Виллиан выровнял положение на 72 минуте благодаря точному выполнению штрафного удара. Спасителем “молотобойцев” оказался наш Ярмоленко, который вышел на поле на 78 минуте. Украинец в фирменном стиле в контратаке сместился в левую сторону и пробил в дальний нижний угол ворот — 3:2.
Сейчас набрав 30 очков, “Молотобойцы” идут 16-ми в турнирной таблице АПЛ.
Добавим, что в этом сезоне Ярмоленко провел в составе клуб 17 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.