Япония создаст свои космические силы в 2020 году
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Правительство Японии намерено в следующем году сформировать первое космическое подразделение в составе национальных Сил самообороны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету Yomiuri.
В него войдет около 70 специалистов, которые пройдут соответствующую подготовку в Японском агентстве аэрокосмических исследований, а также в ВС США.
Штаб-квартира подразделения будет находиться на военной базе в городе Футю (префектура Токио).
Основной задачей структуры станет наблюдение за космическим пространством с целью противодействия возможным атакам со стороны спутников других стран, а также предотвращения столкновений японских аппаратов с космическим мусором.
Напомним, Макрон объявил о создании во Франции командования космических войск.