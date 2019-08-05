Японія створить свої космічні сили в 2020 році
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Уряд Японії має намір в наступному році сформувати перший космічний підрозділ в складі національних Сил самооборони. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету Yomiuri.
До нього увійдуть близько 70 фахівців, які пройдуть відповідну підготовку в Японському агентстві аерокосмічних досліджень, а також в ЗС США.
Штаб-квартира підрозділу буде перебувати на військовій базі в місті Футю (префектура Токіо).
Основним завданням структури стане спостереження за космічним простором з метою протидії можливим атакам з боку супутників інших країн, а також запобігання зіткнень японських апаратів з космічним сміттям.
Нагадаємо, Макрон оголосив про створення у Франції командування космічних військ.