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Япония и Всемирный банк запустили проекты поддержки Украины на сумму 1,75 миллиарда долларов

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 23:40  •  5325 просмотра

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Япония поддерживает Украину двумя проектами: $550 млн на сельское хозяйство и $1,2 млрд на социальные выплаты в сотрудничестве со Всемирным банком.

При поддержке правительства Японии Украина получит 550 млн долларов для финансирования аграрной отрасли и 1,2 млрд долларов для финансирования социальных пособий. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль встретился, передает УНН.

Детали

Так, Шмыгаль встретился  с послом Японии в Украине Кунинори Мацудой.

Япония работает над продолжением поддержки Украины. Поблагодарил за это лично во время встречи с послом Кунинори Мацудой. Во время председательства в G7 Япония прилагает максимум усилий для победы нашего государства. Высоко ценим организацию двух бизнес-миссий в Украину и помощь в восстановлении. Готовимся к конференции по восстановлению в Токио в 2024 году

написал Шмыгаль.

Он сообщил, что при поддержке правительства Японии со Всемирным банком начинаем еще два важных проекта:

  • для финансирования аграрной отрасли в размере 550 млн долларов.
  • для финансирования социальных пособий. В частности, субсидий и выплат ВПЛ объемом 1,2 млрд долларов.

Благодарны правительству Японии и всем японцам за устойчивую поддержку украинцев в различных сферах

отметил Шмыгаль.

Дополнение

Япония начала новую программу, которая признает некоторых эвакуированных, в том числе украинцев, беженцами, предлагая им языковые уроки, помощь в организации быта и финансовую поддержку.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономика
Японія та Світовий банк запустили проекти підтримки України на суму 1,75 мільярда доларів
Japan and the World Bank launch projects to support Ukraine worth $1.75 billion
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