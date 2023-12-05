Япония и Всемирный банк запустили проекты поддержки Украины на сумму 1,75 миллиарда долларов
Киев • УНН
Япония поддерживает Украину двумя проектами: $550 млн на сельское хозяйство и $1,2 млрд на социальные выплаты в сотрудничестве со Всемирным банком.
При поддержке правительства Японии Украина получит 550 млн долларов для финансирования аграрной отрасли и 1,2 млрд долларов для финансирования социальных пособий. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль встретился, передает УНН.
Детали
Так, Шмыгаль встретился с послом Японии в Украине Кунинори Мацудой.
Япония работает над продолжением поддержки Украины. Поблагодарил за это лично во время встречи с послом Кунинори Мацудой. Во время председательства в G7 Япония прилагает максимум усилий для победы нашего государства. Высоко ценим организацию двух бизнес-миссий в Украину и помощь в восстановлении. Готовимся к конференции по восстановлению в Токио в 2024 году
Он сообщил, что при поддержке правительства Японии со Всемирным банком начинаем еще два важных проекта:
- для финансирования аграрной отрасли в размере 550 млн долларов.
- для финансирования социальных пособий. В частности, субсидий и выплат ВПЛ объемом 1,2 млрд долларов.
Благодарны правительству Японии и всем японцам за устойчивую поддержку украинцев в различных сферах
Дополнение
Япония начала новую программу, которая признает некоторых эвакуированных, в том числе украинцев, беженцами, предлагая им языковые уроки, помощь в организации быта и финансовую поддержку.
Япония и Всемирный банк запустили проекты поддержки Украины на сумму 1,75 миллиарда долларов
Япония поддерживает Украину двумя проектами: $550 млн на сельское хозяйство и $1,2 млрд на социальные выплаты в сотрудничестве со Всемирным банком.
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