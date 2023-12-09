Якобы учения в новороссийске: местные жители сообщают о взрывах

Жители Новороссийска сообщают о звуках взрывов и стрельбы. Местные власти заявляют, что это учения, сообщили росСМИ, пишет УНН.

Около 11:55 были слышны взрывы, примерно к 12:20 они прекратились, но начались автоматные очереди, а теперь на противоположном берегу бухты что-то очень похожее на пожар. Пожар только разгорается. - цитируют слова одного из свидетелей российские медиа.

Детали

В то же время руководитель Управления ГО и ЧС новороссийска Игорь Васильев заявил, что это вроде бы учения и они будут проводиться возле новороссийской военно-морской базы каждую субботу.

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СправочноНовороссийск - портовый город в Краснодарском крае. Там обустроен крупнейший торговый порт Юга рф.