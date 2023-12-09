Якобы учения в новороссийске: местные жители сообщают о взрывах
Киев • УНН
Жители Новороссийска сообщали, что слышали взрывы и стрельбу, которые местные власти объясняли обычными учениями, проводимыми вблизи военно-морской базы города каждую субботу.
Жители Новороссийска сообщают о звуках взрывов и стрельбы. Местные власти заявляют, что это учения, сообщили росСМИ, пишет УНН.
Около 11:55 были слышны взрывы, примерно к 12:20 они прекратились, но начались автоматные очереди, а теперь на противоположном берегу бухты что-то очень похожее на пожар. Пожар только разгорается.
Детали
В то же время руководитель Управления ГО и ЧС новороссийска Игорь Васильев заявил, что это вроде бы учения и они будут проводиться возле новороссийской военно-морской базы каждую субботу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В центре Севастополя снова шумно: были слышны похожие на взрывы звуки
СправочноНовороссийск - портовый город в Краснодарском крае. Там обустроен крупнейший торговый порт Юга рф.
Якобы учения в новороссийске: местные жители сообщают о взрывах
Жители Новороссийска сообщали, что слышали взрывы и стрельбу, которые местные власти объясняли обычными учениями, проводимыми вблизи военно-морской базы города каждую субботу.
На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza
Александр Сергиенко предполагает, что строительство ТРЦ Ocean Plaza могло способствовать повреждению тоннеля киевского метрополитена из-за его веса и расположения. Геологическая сложность и расположение рек в Киеве также рассматриваются как факторы.
Россияне обстреляли Херсон, ранены два человека
Российские войска обстреляли Херсон, в результате чего два человека получили ранения; одна жертва, 58-летняя женщина, госпитализирована с ранениями средней тяжести. Ранее Берислав подвергся удару беспилотника, в результате которого погиб один человек.
Украинский дрон-камикадзе "РУБАК" уничтожил российский грузовик, застрявший в болоте под Кременной - Сырский
Украинские военные с помощью беспилотника "Рубак" уничтожили российский грузовик, застрявший в болоте вблизи Кременной, о чем свидетельствует видео, опубликованное командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки Украина сообщила о 95 боевых столкновениях и успехах в обороне, в том числе уничтожении 6 вражеских позиций.
В результате российского обстрела в Запорожье погибла женщина; начато уголовное расследование
Во время российского обстрела Степногорска в Запорожской области погибла женщина, что стало поводом для уголовного расследования военных преступлений и умышленного убийства.
Ярослав Юрчишин назначен председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова
Ярослав Юрчишин был назначен Верховной Радой новым председателем Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, его кандидатуру поддержали 247 народных депутатов. Он заменил на этой должности Нестора Шуфрича, который был обвинен в государственной измене и отстранен от должности.
Непогода в Киеве: на улицах задействовано более 260 единиц спецтехники
К уборке улиц Киева от снега и льда привлечено более 260 единиц спецтехники и почти 200 рабочих. Жителей призывают не парковаться на обочинах дорог, чтобы помочь уборщикам.
Парламент принял законопроект о криминализации контрабанды с поправками, предложенными бизнесом
Верховная Рада приняла закон о криминализации контрабанды, включив в него поправки, предложенные бизнесом после того, как проект был доработан с учетом их замечаний; принятие закона было необходимо для получения 1,5 миллиарда евро помощи от ЕС.
Накануне вечером россияне атаковали Херсон: в городе разрушены жилые дома и предприятия, есть раненые
Российские войска обстреляли Херсон, повредив здания и бизнес, одна женщина получила ранения. По району был нанесен 21 удар, который задел несколько районов.
ВР призывает страны ЕС поддержать начало переговоров о вступлении в Европейский Союз Украины
Верховная Рада обращается к ЕС с просьбой поддержать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, для чего необходимо единогласное решение стран-членов ЕС.