Как мир отпраздновал приход 2023 года - видео

Детали

В Лондоне Биг-Бен дал старт увлекательному шоу, включавшему дань памяти покойной королеве и упоминание о Украине.

В Эдинбурге огромные толпы людей заполнили улицы на всемирно известной городской вечеринке Hogmanay, вернувшейся впервые за три года.

Сидней, как обычно, устроил увлекательное зрелище: фейерверк был запущен с моста Харбор-Бридж и Оперного театра.

Гуляки в Китае максимально использовали недавно снятые Covid-ограничения и смогли собраться большими толпами.

На Таймс-сквер в Нью-Йорке после двух лет сворачивания массовых празднований провели традиционное мероприятие, входя в Новый год под звуки музыки Фрэнка Синатры. В этом году перед зрителями выступили поп-исполнитель JVKE, певица Эйва Макс, британская рок-группа Duran Duran и другие, добавляет Голос Америки.

На Таймс-сквер десятки тысяч людей традиционно наблюдают за падением хрустального шара – мероприятие с 1907 года знаменует приход нового года.

