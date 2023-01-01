Как мир отпраздновал приход 2023 года - видео

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Киев • УНН

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КИЕВ. 1 января. УНН. Города по всему миру встретили 2023 год большими толпами людей, собиравшихся на фейерверки и световые шоу, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

В Лондоне Биг-Бен дал старт увлекательному шоу, включавшему дань памяти покойной королеве и упоминание о Украине.

В Эдинбурге огромные толпы людей заполнили улицы на всемирно известной городской вечеринке Hogmanay, вернувшейся впервые за три года.

Сидней, как обычно, устроил увлекательное зрелище: фейерверк был запущен с моста Харбор-Бридж и Оперного театра.

Гуляки в Китае максимально использовали недавно снятые Covid-ограничения и смогли собраться большими толпами.

На Таймс-сквер в Нью-Йорке после двух лет сворачивания массовых празднований провели традиционное мероприятие, входя в Новый год под звуки музыки Фрэнка Синатры. В этом году перед зрителями выступили поп-исполнитель JVKE, певица Эйва Макс, британская рок-группа Duran Duran и другие, добавляет Голос Америки.

На Таймс-сквер десятки тысяч людей традиционно наблюдают за падением хрустального шара – мероприятие с 1907 года знаменует приход нового года.

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How the world celebrated the arrival of 2023https://t.co/U7ThCt8ZYU pic.twitter.com/tnplou7K0r

— BBC News (World) (@BBCWorld) January 1, 2023

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