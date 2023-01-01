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Як світ відсвяткував прихід 2023 року - відео

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. Міста по всьому світу зустріли 2023 рік великими натовпами людей, що збиралися на феєрверки та світлові шоу, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

У Лондоні Біг-Бен дав старт захоплюючому шоу, яке включало данину пам'яті покійній королеві та згадку про Україну.

В Единбурзі величезні юрби людей заповнили вулиці на всесвітньо відомій міській вечірці Hogmanay, яка повернулася вперше за три роки.

Сідней, як завжди, влаштував захоплююче видовище: феєрверк був запущений з мосту Гарбор-Брідж та Оперного театру.

Гуляки в Китаї максимально використали нещодавно зняті Covid-обмеження та змогли зібратися великими натовпами.

На Таймс-сквер у Нью-Йорку після двох років згортання масових святкувань провели традиційний захід, входячи у Новий рік під звуки музики Френка Сінатри. Цього року перед глядачами виступили поп-виконавець JVKE, співачка Ейва Макс, британський рок-гурт Duran Duran та інші, додає Голос Америки.

На Таймс-сквер десятки тисяч людей традиційно спостерігають за падінням кришталевої кулі – захід з 1907 року знаменує прихід нового року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У новорічному зверненні Зеленський побажав, аби рік став переможним

How the world celebrated the arrival of 2023https://t.co/U7ThCt8ZYU pic.twitter.com/tnplou7K0r

— BBC News (World) (@BBCWorld) January 1, 2023

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