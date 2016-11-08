Как американцы выбирают президента - фоторепортаж
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Соединенных Штатах Америки проходят выборы президента. УНН собрал фотографии избирательных участков, которыми люди делятся в соцсетях.
Американцы в соцсетях показывают, что уже проголосовали, публикуя фото с наклейками "I Voited".
Также на снимках видно, что для голосования выстраиваются огромные очереди, которые тянутся вдоль улицы на десятки метров.
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Напомним, участки для голосования открыли в ряде штатов США. Так, голосование на выборах президента США началось из штата Вермонт, затем - в Нью-Йорке, штат Коннектикут, части штата Индиана, части Кентукки, Мену, Нью-Джерси и Вирджинии.
По состоянию на 15:00 по Киеву начали открываться избирательные участки в центральной части США. Голосование началось в Айове, Алабаме, Аризоне, Висконсине, Канзасе, Миссисипи и Техасе. Через полчаса - открылись участки в Арканзасе.
Х.Клинтон уже проголосовала в Нью-Йорке. Тогда как Д.Трамп только определился, за кого проголосует на выборах президента США.