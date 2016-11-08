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15 марта, 19:03 • 113608 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 162015 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135218 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127914 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111455 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104780 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100966 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Как американцы выбирают президента - фоторепортаж

Как американцы выбирают президента - фоторепортаж

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Соединенных Штатах Америки проходят выборы президента. УНН собрал фотографии избирательных участков, которыми люди делятся в соцсетях.

Американцы в соцсетях показывают, что уже проголосовали, публикуя фото с наклейками "I Voited".

Также на снимках видно, что для голосования выстраиваются огромные очереди, которые тянутся вдоль улицы на десятки метров.

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Напомним, участки для голосования открыли в ряде штатов США. Так, голосование на выборах президента США началось из штата Вермонт, затем - в Нью-Йорке, штат Коннектикут, части штата Индиана, части Кентукки, Мену, Нью-Джерси и Вирджинии.

По состоянию на 15:00 по Киеву начали открываться избирательные участки в центральной части США. Голосование началось в Айове, Алабаме, Аризоне, Висконсине, Канзасе, Миссисипи и Техасе. Через полчаса - открылись участки в Арканзасе.

Х.Клинтон уже проголосовала в Нью-Йорке. Тогда как Д.Трамп только определился, за кого проголосует на выборах президента США.

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