Як американці обирають президента - фоторепортаж
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Сполучених Штатах Америки тривають вибори президента. УНН зібрав фотографії з виборчих дільниць, якими люди діляться у соцмережах.
Американці у соцмережах показують, що уже проголосували, публікуючи фото з наліпками "I Voited".
Також на знімках видно, що для голосування вишиковуються величезні черги, які тягнуться вздовж вулиці на десятки метрів.
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Нагадаємо, дільниці для голосування відкрили у низці штатів США. Так, голосування на виборах президента США розпочалося з штату Вермонт, згодом - у Нью-Йорку, штату Коннектикут, частині штату Індіана, частині Кентуккі, Мену, Нью-Джерсі і Вірджинії.
Станом на 15:00 за Києвом почали відкриватися виборчі дільниці в центральній частині США. Голосування розпочалося в Айові, Алабамі, Арізоні, Вісконсині, Канзасі, Міссісіпі і Техасі. За півгодини - відкрилися дільниці у Арканзасі.
Х.Клінтон уже проголосувала у Нью-Йорку. Тоді як Д.Трамп тільки визначився, за кого проголосує на виборах президента США.