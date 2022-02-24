"Я не могу развлекать вас, пока в Киеве гибнут люди", - Оксимирон выступил против войны и сказал, что отменяет концерты в России

Детали

Эти шесть концертов были анонсированы в декабре, после выхода первого за шесть лет альбома Оксимирона "Красота и уродство". Они должны были пройти в марте и стать первыми сольными выступлениями рэпера с 2017 года. Билеты на них раскупили за день. Но Оксимирон решил перенести их, потому что, по его словам, он не может развлекать своих поклонников, пока Россия воюет с Украиной.

"Я сегодня не ограничусь словами о том, что я за мир и против войны, потому что на словах все всегда за мир и против войны, однако это не мешает вести захватнические войны. Я хочу сказать, что я конкретно против той войны, которую сейчас развязывает Россия против народа Украины. Я считаю, что это катастрофа и преступление... Я кучу раз выступал в Украине с концертами. Нас всегда очень тепло и мегагостинно встречали. Я очень люблю эту страну, и то, что происходит сейчас, это большая боль для меня, для всех моих друзей и для всех, кого я знаю в России... Я уверен, что вы меня поймете — я не могу развлекать вас, пока на Украине падают российские ракеты, пока жители Киева вынуждены прятаться в подвалах и метро, и пока гибнут люди...",- говорится в сообщении артиста.