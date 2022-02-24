"Я не можу розважати вас, поки в Києві гинуть люди", – Оксимірон виступив проти війни і сказав, що скасовує концерти у Росії

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Ці шість концертів було анонсовано у грудні, після виходу першого за шість років альбому Оксимірона "Краса і каліцтво". Вони мали пройти в березні та стати першими сольними виступами репера з 2017 року. Квитки на них розкупили за день. Але Оксимірон вирішив перенести їх, бо, за його словами, він не може розважати своїх шанувальників, доки Росія воює з Україною.

"Я сьогодні не обмежусь словами про те, що я за мир і проти війни, тому що на словах всі завжди за мир і проти війни, однак це не заважає вести загарбницькі війни. Я хочу сказати, що я конкретно проти тієї війни, яку зараз розв'язує Росія проти народу України. Я вважаю, що це катастрофа та злочин... Я купу разів виступав в Україні з концертами. Нас завжди дуже тепло і мегагостинно зустрічали. Я дуже люблю цю країну, і те, що відбувається зараз, це великий біль для мене, для всіх моїх друзів і для всіх, кого я знаю в Росії... Я впевнений, що ви мене зрозумієте — я не можу розважати вас, поки на Україну падають російські ракети, поки мешканці Києва змушені ховатися у підвалах та метро, і поки гинуть люди...", - йдеться в повідомленні артиста.