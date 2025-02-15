Я не дал министрам подписывать соглашение о полезных ископаемых, оно еще не готово - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины не позволил министрам подписывать соглашение по полезным ископаемым из-за его неготовности. По словам Зеленского, документ еще не защищает интересы Украины и требует доработки.
Президент Украины Владимир Зеленский еще не давал подписывать соглашение по полезным ископаемым, потому что оно еще не готово и не защищает интересы Украины. Об этом он сообщил во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.
Соглашение, во-первых, подписывается на уровне министров, но я Президент и буду иметь на качество этого документа влияние. И поэтому я не дал министрам подписывать соответствующее соглашение, потому что оно не готово. По моему мнению, оно не защищает, оно еще не готово, чтобы защитить нас, наши интересы,
Он также подчеркнул, что для него очень важно говорить об инвестициях в Украине, именно инвестициях и это должно быть выписано юридически правильно, корректно.
И это инвестиции и на них, на профис (прибыль,- ред.) от них можно думать, как распределять этот профис (прибыль,- ред.), если все это связано с гарантиями безопасности, понимаете? И этой связи я пока в документе не вижу,
Напомним
Администрация Трампа предложила Украине передать США 50% собственности на редкоземельные минералы в обмен на военную помощь. Зеленский отказался подписывать документ, заявив о необходимости его изучения.