Я не дал министрам подписывать соглашение о полезных ископаемых, оно еще не готово - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский еще не давал подписывать соглашение по полезным ископаемым, потому что оно еще не готово и не защищает интересы Украины. Об этом он сообщил во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

Соглашение, во-первых, подписывается на уровне министров, но я Президент и буду иметь на качество этого документа влияние. И поэтому я не дал министрам подписывать соответствующее соглашение, потому что оно не готово. По моему мнению, оно не защищает, оно еще не готово, чтобы защитить нас, наши интересы, - объяснил Зеленский.

Он также подчеркнул, что для него очень важно говорить об инвестициях в Украине, именно инвестициях и это должно быть выписано юридически правильно, корректно.

И это инвестиции и на них, на профис (прибыль,- ред.) от них можно думать, как распределять этот профис (прибыль,- ред.), если все это связано с гарантиями безопасности, понимаете? И этой связи я пока в документе не вижу, - добавил Зеленский.

Напомним

Администрация Трампа предложила Украине передать США 50% собственности на редкоземельные минералы в обмен на военную помощь. Зеленский отказался подписывать документ, заявив о необходимости его изучения.