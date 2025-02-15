Я не дав міністрам підписувати угоду про корисні копалини, вона ще не готова - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський ще не дава підписувати угоду щодо корисних копалин, через те, що вона ще не готова і не захищає інтереси України. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції, передає кореспондент УНН.

Угода, по-перше, підписується на рівні міністрів, але я Президент і буду мати на якість цього документа вплив. І тому я не дав міністрам підписувати відповідну угоду, тому що вона не готова. На мою думку, вона не захищає, вона ще не готова, щоб захистити нас, наші інтереси, - пояснив Зеленський.

Він також підкреслив, що для нього дуже важливо говорити про інвестиції в Україні, саме інвестиції і це повинно бути виписано юридично правильно, коректно.

І це інвестиції і на них, на профіс (прибуток,- ред.) від них можна думати, як розподіляти цей профіс (прибуток,- ред.), якщо все це пов'язане з гарантіями безпеки, розумієте? І цього зв'язку я поки що в документі не бачу, - додав Зеленський.

Нагадаємо

Адміністрація Трампа запропонувала Україні передати США 50% власності на рідкісноземельні мінерали в обмін на військову допомогу. Зеленський відмовився підписувати документ, заявивши про необхідність його вивчення.