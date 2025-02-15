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Я не дав міністрам підписувати угоду про корисні копалини, вона ще не готова - Зеленський

Я не дав міністрам підписувати угоду про корисні копалини, вона ще не готова - Зеленський

Київ • УНН

 • 32018 перегляди

Президент України не дозволив міністрам підписувати угоду щодо корисних копалин через її неготовність. За словами Зеленського, документ ще не захищає інтереси України та потребує доопрацювання.

Президент України Володимир Зеленський ще не дава підписувати угоду щодо корисних копалин, через те, що вона ще не готова і не захищає інтереси України. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції, передає кореспондент УНН.

Угода, по-перше, підписується на рівні міністрів, але я Президент і буду мати на якість цього документа вплив. І тому я не дав міністрам підписувати відповідну угоду, тому що вона не готова. На мою думку, вона не захищає, вона ще не готова, щоб захистити нас, наші інтереси,

- пояснив Зеленський.

Він також підкреслив, що для нього дуже важливо говорити про інвестиції в Україні, саме інвестиції і це повинно бути виписано юридично правильно, коректно.

І це інвестиції і на них, на профіс (прибуток,- ред.) від них можна думати, як розподіляти цей профіс (прибуток,- ред.), якщо все це пов'язане з гарантіями безпеки, розумієте? І цього зв'язку я поки що в документі не бачу,

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Адміністрація Трампа запропонувала Україні передати США 50% власності на рідкісноземельні мінерали в обмін на військову допомогу. Зеленський відмовився підписувати документ, заявивши про необхідність його вивчення.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ЕкономікаПолітика
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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