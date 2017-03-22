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И.Кобзон назвал ошибкой решение отправить представительницу РФ на Евровидение в Украине

И.Кобзон назвал ошибкой решение отправить представительницу РФ на Евровидение в Украине

Киев • УНН

 • 9769 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по культуре, народный артист СССР Иосиф Кобзон считает, что решение отправлять конкурсантку от России на Евровидение в Киев с самого начала было ошибкой, передает УНН со ссылкой на ТАСС .

"Я предупреждал: не давайте возможности насмехаться и русофобствовать этим негодяям. Меня никто не послушал. Решили все-таки послать, это была ошибка - и Первого канала, и Министерства культуры. Нельзя было подставлять нашу девочку под злобные крики и высказывания в адрес нашей страны ", - сказал И.Кобзон.

Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года.

Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин назвал это "откровенно циничным и бесчеловечным актом киевской власти" .

В Общественной палате России пообещали пожаловаться в Совет Европы и ООН .

Украинские Национальные Новости

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