Й.Кобзон назвав помилкою рішення відправити представницю РФ на Євробачення в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Перший заступник голови комітету Держдуми РФ із культури, народний артист СРСР Йосип Кобзон вважає, що рішення відправляти конкурсантку від Росії на Євробачення до Києва з самого початку було помилкою, передає УНН із посиланням на ТАСС.
“Я попереджав: не давайте можливості насміхатися та русофобствувати цим негідникам. Мене ніхто не послухав. Вирішили все-таки послати, це була помилка — і Першого каналу, і Міністерства культури. Не можна було підставляти нашу дівчинку під злобні крики і висловлювання на адресу нашої країни”, — сказав Й.Кобзон.
Як повідомляв УНН, Служба безпеки України заборонила в’їзд на територію України громадянці Російської Федерації Юлії Самойловій терміном на три роки.
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