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Й.Кобзон назвав помилкою рішення відправити представницю РФ на Євробачення в Україну

Й.Кобзон назвав помилкою рішення відправити представницю РФ на Євробачення в Україну

Київ • УНН

 • 9771 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Перший заступник голови комітету Держдуми РФ із культури, народний артист СРСР Йосип Кобзон вважає, що рішення відправляти конкурсантку від Росії на Євробачення до Києва з самого початку було помилкою, передає УНН із посиланням на ТАСС.

“Я попереджав: не давайте можливості насміхатися та русофобствувати цим негідникам. Мене ніхто не послухав. Вирішили все-таки послати, це була помилка — і Першого каналу, і Міністерства культури. Не можна було підставляти нашу дівчинку під злобні крики і висловлювання на адресу нашої країни”, — сказав Й.Кобзон.

Як повідомляв УНН, Служба безпеки України заборонила в’їзд на територію України громадянці Російської Федерації Юлії Самойловій терміном на три роки.

Заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін назвав це “відверто цинічним і нелюдським актом київської влади”.

У Громадській палаті Росії пообіцяли поскаржитися до Ради Європи та ООН.

Українські Національні Новини

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