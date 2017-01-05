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WikiLeaks выплатит 30 тыс. долл. за информацию о пропавших документах относительно переписки Х.Клинтон

WikiLeaks выплатит 30 тыс. долл. за информацию о пропавших документах относительно переписки Х.Клинтон

Киев • УНН

 • 7563 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Руководство сайта WikiLeaks назначило вознаграждение за информацию об исчезновении важных документов в администрации президента США Барака Обамы в 30 тыс. долл., передает УНН со ссылкой на Тwitter организации.

"Мы увеличили вознаграждение до 30 тыс. долл. за арест или раскрытие членов администрации Обамы, которые уничтожили важные записи", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, вчера стало известно о пропаже диска на два терабайта информации об электронной переписке Хиллари Клинтон в Белом доме, вероятно, он был похищен по управлению национальных архивов и учетных документов.

Ранее в WikiLeaks обещали выплатить 20 тыс долларов США награды за информацию, которая приведет к аресту или объявления любого администратора-агента Б.Обамы, что разрушил существенные записи.

Напомним, тысячи электронных писем, опубликованных WikiLeaks, были получены после взлома почты менеджера кампании Х.Клинтон Джона Подесты.

Эксперты из кибербезопасности в США назвали подозреваемыми во взломе поддерживаемых Россией хакеров. Россия любые обвинения о причастности к кибератакам в США отрицает.

We increased the reward for the arrest or exposure of Obama admin officials destroying info to $ 30,000, thanks to a donor stepping forward.

- WikiLeaks (@wikileaks) 4 января 2017 г.

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