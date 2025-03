WikiLeaks виплатить 30 тис. дол. за інформацію про зниклі документи по листуванню Х.Клінтон

“Ми збільшили винагороду до 30 тис. дол. за арешт або розкриття членів адміністрації Б.Обами, котрі знищили важливі записи,” — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, вчора стало відомо про зникнення диску на два терабайти з інформацією про електронну переписку Хілларі Клінтон в Білому домі, ймовірно, він був викрадений з управління національних архівів і облікових документів.

Раніше у WikiLeaks обіцяли виплатити 20 тисяч доларів США нагороди за інформацію, яка приведе до арешту або оголошення будь-якого адміністратора-агента Б.Обами, що зруйнував суттєві записи.

Нагадаємо, тисячі електронних листів, опублікованих WikiLeaks, були отримані після зламу пошти менеджера кампанії Х.Клінтон Джона Подести.

Експерти із кібербезпеки у США назвали підозрюваними у зламі підтримуваних Росією хакерів. Росія будь-які звинувачення про причетність до кібератак у США заперечує.

We increased the reward for the arrest or exposure of Obama admin officials destroying info to $30,000, thanks to a donor stepping forward.

— WikiLeaks (@wikileaks) 4 января 2017 г.