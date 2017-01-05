WikiLeaks виплатить 30 тис. дол. за інформацію про зниклі документи по листуванню Х.Клінтон
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Керівництво сайту WikiLeaks призначило винагороду за інформацію про зникнення важливих документів в адміністрації президента США Барака Обами до 30 тис. дол., передає УНН з посиланням на Тwitter організації.
“Ми збільшили винагороду до 30 тис. дол. за арешт або розкриття членів адміністрації Б.Обами, котрі знищили важливі записи,” — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, вчора стало відомо про зникнення диску на два терабайти з інформацією про електронну переписку Хілларі Клінтон в Білому домі, ймовірно, він був викрадений з управління національних архівів і облікових документів.
Раніше у WikiLeaks обіцяли виплатити 20 тисяч доларів США нагороди за інформацію, яка приведе до арешту або оголошення будь-якого адміністратора-агента Б.Обами, що зруйнував суттєві записи.
Нагадаємо, тисячі електронних листів, опублікованих WikiLeaks, були отримані після зламу пошти менеджера кампанії Х.Клінтон Джона Подести.
Експерти із кібербезпеки у США назвали підозрюваними у зламі підтримуваних Росією хакерів. Росія будь-які звинувачення про причетність до кібератак у США заперечує.
We increased the reward for the arrest or exposure of Obama admin officials destroying info to $30,000, thanks to a donor stepping forward.— WikiLeaks (@wikileaks) 4 января 2017 г.