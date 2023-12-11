Взрывы в Киеве прогремели перед воздушной тревогой; сообщается о ракетной угрозе

Почти половина избирателей США считают, что на помощь Украине тратится слишком много - опрос FT

Почти половина американских избирателей (48%) считают, что США предоставляют слишком много помощи Украине, а опрос Мичиганского университета подчеркнул, что экономические проблемы влияют на их позицию относительно иностранной помощи.