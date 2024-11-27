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Взрывы прогремели в оккупированном Крыму: что происходит

Взрывы прогремели в оккупированном Крыму: что происходит

Киев  •  УНН

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В Сакском районе оккупированного Крыма местные жители сообщают о взрывах. В Севастополе было приостановлено движение наземного общественного транспорта, но впоследствии объявлен отбой воздушной тревоги.

В оккупированном Крыму "громко" - раздавались взрывы, передает УНН со ссылкой на Telegram-каналы.

По данным "Крымского ветра", взрывы слышали в Сакском районе.

Кроме того, по данным Telegram-канала, наземный общественный транспорт прекратил движение в Севастополе.

Сейчас известно, что в оккупированном Крыму объявлен отбой воздушной тревоги.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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