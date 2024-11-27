Взрывы прогремели в оккупированном Крыму: что происходит

В оккупированном Крыму "громко" - раздавались взрывы, передает УНН со ссылкой на Telegram-каналы.

По данным "Крымского ветра", взрывы слышали в Сакском районе.

Кроме того, по данным Telegram-канала, наземный общественный транспорт прекратил движение в Севастополе.

Сейчас известно, что в оккупированном Крыму объявлен отбой воздушной тревоги.