Взрывы прогремели в оккупированном Крыму: что происходит
Киев • УНН
В Сакском районе оккупированного Крыма местные жители сообщают о взрывах. В Севастополе было приостановлено движение наземного общественного транспорта, но впоследствии объявлен отбой воздушной тревоги.
В оккупированном Крыму "громко" - раздавались взрывы, передает УНН со ссылкой на Telegram-каналы.
По данным "Крымского ветра", взрывы слышали в Сакском районе.
Кроме того, по данным Telegram-канала, наземный общественный транспорт прекратил движение в Севастополе.
Сейчас известно, что в оккупированном Крыму объявлен отбой воздушной тревоги.