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Всемирная федерация кёрлинга продлила отстранение россиян до конца 2026 года

Киев • УНН

 • 786 просмотра

Совет World Curling продлил отстранение взрослых российских спортсменов от международных соревнований до конца 2026 года, учтя рекомендации МОК. Федерация кёрлинга России обжалует это решение в CAS.

Всемирная федерация кёрлинга продлила отстранение россиян до конца 2026 года

Совет Всемирной федерации керлинга (World Curling) принял решение продлить отстранение взрослых российских спортсменов от международных соревнований до конца 2026 года, передает УНН со ссылкой на НОК.

Детали

При принятии решения World Curling учла последние рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), позиции национальных федераций — членов World Curling, а также организаторов международных соревнований, запланированных на 2026 год.

По итогам рассмотрения Совет World Curling пришел к выводу, что возвращение взрослых российских спортсменов к международным соревнованиям в настоящее время создавало бы существенные риски для целостности соревнований. В федерации подчеркнули свою ответственность за проведение турниров в безопасной и справедливой среде для всех участников.

Отстранение российских взрослых спортсменов от международных соревнований по керлингу действует с 2022 года. Вместе с тем в январе 2026 года World Curling разрешила российским и белорусским юниорам вернуться к международным соревнованиям. Это решение не распространялось на взрослые сборные, отстранение которых оставалось в силе. 

Отдельно федерация сообщила, что Федерация керлинга России оспаривает свое отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Решение по этому делу ожидается в ближайшее время.

В НОК подчеркнули, что решение World Curling является последовательной и ответственной позицией международной федерации. Пока продолжается полномасштабная война россии против Украины, сохранение ограничений на участие российских спортсменов в международных соревнованиях остается важным проявлением принципиальной позиции международного спортивного сообщества и солидарности с Украиной.

Напомним

28 июля Национальный олимпийский комитет Украины начал процедуру обжалования решения МОК от 7 июля о временном восстановлении прав Олимпийского комитета россии.

Антонина Туманова

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