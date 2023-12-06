Все политические решения относительно передачи Украине F-16 приняты - Кулеба

Все политические решения относительно передачи Украине многоцелевых многоцелевых американских истребителей F-16 приняты, осталось решить технические моменты по подготовке украинских пилотов, техников и соответствующей инфраструктуры. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Нидерландов Ханке Брейнс Слот в Киеве, передает УНН.

Относительно F-16, во-первых, все политические решения приняты. Мы уже в фазе технической подготовки. Поэтому, как только техническая подготовка завершится пилотов, техников и инфраструктуры в Украине - эти самолеты будут в Украине, будут защищать наше небо и будут защищать наших солдат, которые будут контрнаступать сказал Кулеба.

Он добавил, что продолжается работа Центра по подготовке украинских пилотов и техников для работы с истребителями F-16.

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Нидерланды уже начали передачу самолетов в соответствующий Помогают нам в развитии соответствующей инфраструктуры. Сегодня я получил заверения о том, что те обязательства, которые Нидерланды взяли на себя по передаче Украине F-16 будут выполнены сказал он.

В свою очередь, Слот добавила, что в ноябре в Румынии началось обучение украинских пилотов. Она сказала, что разные страны, в частности и Дания, принимают скорейшие меры, чтобы сделать возможным использование F-16 в украинском небе.

Добавим

При Минобороны Украины ссоздана специальная структура Офис-61, которая занимается интеграцией истребителей F-16 в общую систему Сил обороны нашего государства.